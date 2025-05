Solīja, bet nav: Kijiva neizpratnē par Krievijas kavēšanos miera memoranda izstrādē

Izdevums atgādina, ka šonedēļ ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Kīts Kellogs apstiprināja, ka ASV puse ir saņēmusi memorandu no Ukrainas, bet joprojām gaida attiecīgo dokumentu no Krievijas. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Ukrainas iestādēm nevajadzētu atteikties no sarunām pat tad, ja Krievija līdz sarunu sākumam neiesniegs savu memoranda versiju.