Foto un Video Vēlēšanas jau deguna galā, bet bažas par tehnisko izpildījumu nemazinās

Sestdien, 7. jūnijā, Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kurām iepriekšējā balsošana notiek visu šo nedēļu. Piektdien, 6. jūnijā, to var izdarīt laikā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00, bet sestdien iecirkņi būs atvērti no pkst. 8.00 līdz plkst. 20.00. Šīs nedēļas vidū pārslodzes dēļ uz īsu brīdi bija bloķējusies elektroniskā vēlētāju tiešsaistes reģistrācijas sistēma, taču pretēji iepriekš apgalvotajam tas nebija saistīts ar ārēju apdraudējumu. Amatpersonas sola, ka sistēmas veiktspēja un drošības risinājumi tikšot pielāgoti sestdien gaidāmajai balsošanai, un tad šādām problēmām nevajadzētu būt. Esam apkopojuši dažus galvenos faktus, kas saistīti ar šīm vēlēšanām un kas būtu jāņem vērā.