Lūdz apsūdzēt personu par kukuļa došanu bāriņtiesas uzkūdīšanai un tā piesavināšanos

KNAB norāda, ka negodprātīgas personas nepārtraukti meklē jaunus veidus, kā nelikumīgā ceļā iegūt nepelnītu labumu no līdzcilvēkiem. Viens no šādiem paņēmieniem ir maldinoša priekšstata radīšana, ka persona ir it kā cieši pazīstama ar publiskajā sektorā nodarbinātu amatpersonu un spēj apmaiņā pret naudu panākt vai paātrināt kādas problēmsituācijas risinājumu.