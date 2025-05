Pretēji daudzu uzskatam neviens no abiem uzņēmumiem nevēlas iznīcināt otru. Patiesībā to panākumi balstās viens uz otra eksistenci. Kāds no “Coca-Cola” pārstāvjiem reiz izteicās: “Ja “Pepsi” neeksistētu, mums viņi būtu jāizgudro.”