Tā bija tumša un vētraina nakts, tomēr Okvilas iedzīvotāji pie tā bija pieraduši un no rīta necerēja sagaidīt neko citu, kā brangas lietus ūdens peļķes un varbūt kādu nolauztu koka zaru uz ceļa. Tomēr tā vietā no rīta zemi klāja želejveidīgi, blāvi recekļi, kas bija no debesīm nokrituši lietus lāšu vietā. Šī dīvainā viela nu pazīstama kā Okvilas recekļi, un tās izcelsme jau desmitiem gadu ir mistērija.