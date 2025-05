Bīstamākā sieviete Londonā – naktsklubu karaliene Keita Meirika

Tomēr Keitas karjera nebija gluda un viņai nemitīgi nācās sadurties ar likumu un policiju. Kopumā 13 gadu laikā viņa piecas reizes pabija ieslodzījumā, kā arī saņēma neskaitāmus sodus par alkohola nelegālu tirgošanu. Par spīti tam viņa turpināja vadīt savus naktsklubus, bieži pēc to slēgšanas atverot tos jau ar citu nosaukumu.

Visai drūmā seriāla scenārijs veidots, balstoties uz Mareka Kona 1992. gadā izdotās grāmatas “Dope Girls: The Birth of the British Drug Underground”, kurā vēstīts par trūkumā ieslīgušu sievieti, kas nonāk Soho naktsdzīves centrā. Tiesa, par spīti nosaukumam šī grāmata nav par sieviešu vadītu narkobiznesu.