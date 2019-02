Pārbaudītas metodes, kā ar interjeru uzlabot mājokļa skaņas izolāciju

Pieliec biezus un smagnējus aizkarus

Biezais un smagnējais aizkaru audums lieliski aizturēs troksni, kas nāk no ielas puses, kā arī aizturēs vēsā gaisa iekļūšanu mājoklī. Bieziem aizkariem ir vairākas pozitīvas īpašības – atvērtā veidā tie padara telpu vizuāli plašāku, naktīs bloķē gaismu no ielas un piešķir telpai elegantu izskatu. Labākai skaņas un siltuma izolācijai izvēlies aizkarus divās kārtās.

FOTO: West Elm/Publicitātes foto

Aiztaisi spraugas durvīs

Lai arī nelielas spraugas ārdurvju ailēs var šķist nenozīmīgas, tomēr, ja no tām dzīvoklī no kāpņutelpas rodas caurvējš, tas nozīmē, ka arī no dzīvokļa kāpņu telpā noplūst siltumus un arī skaņa. Turklāt amerikāņu uzņēmums “Acoustical Surfaces, Inc.” ir izpētījis, ka caur sīku spraudziņu, caur kuru izplūst 1% no visa mājas siltā gaisa, skaņa kāpņu telpā nonāk jau ar 30% intensitāti. Savukārt lielākai spraugai, kura ļauj izplūst 5% no dzīvokļa siltuma, skaņai ļaus nonākt kāpņutelpā jau ar 90% intensitāti. Tieši tāpēc rūpīgi pārbaudi durvju izolāciju un aiztaisi spraugas ar akrila vai silikona špakteli.

FOTO: Unsplash

Uzlīmē tapetes

Tā vietā, lai noklātu sienu ar tapetēm, lieliska alternatīva ir biezāka materiāla tapetes, kas arī spēj “klusināt” troksni gan no kaimiņu, gan arī no pašu dzīvokļa. Tāpat tapešu vietā var izmantot kādu auduma materiālu, kuru uz sienām izklāj ar mazgājamu tapešu līmi – pēcāk šo materiālu var noņemt, mazgājot to ar ūdeni.

FOTO: Rebelwalls/Publicitātes foto

“Apbūvē” sienas ar mēbelēm

Pie sienām novieto smagnējas mēbeles, piemēram, veclaicīgas ozolkoka mēbeles vai iebūvējamos grāmatu plauktus. Šādas mēbeles radīs papildu slāni un neļaus skaņai nonākt līdz kaimiņu dzīvoklim. Vēl labākam efektam pie plaukta vai skapja aizmugures pielīmē plānāku porolonu vai speciālu skaņu izolējošu audumu.

FOTO: Unsplash

Noklāj grīdas ar paklājiem

Arī paklājs ir lielisks skaņas izolators – tas bloķēs trokšņus no pašu dzīvokļa, kā arī aizturēs skaņu, kas var nākt no apakšstāva kaimiņu dzīvokļa, turklāt aizturēs siltuma noplūšanu vai arī neļaus dzīvoklim atdzist, ja no apakšstāva “nāk” aukstais gaiss. Uzklāj paklāju vietās, kur visbiežāk notiek mājinieku pulcēšanās, piemēram, viesistabas centrā vai bērnistabā.