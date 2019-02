Gobzems plāno dibināt “jaunu veidojumu”. Apsvērs iespēju kandidēt EP vēlēšanās

Tajā pašā laikā politiķis apstiprināja, ka šajā Saeimas sasaukumā ir cilvēki, kas potenciāli varētu pievienoties “jaunajam veidojumam”. Dalībai tajā pievienošoties arī "kādi biedri" no "KPV LV". Tomēr konkrētus deputātu vārdus politiķis neminēja.

Gobzems uzskata, ka viņa izslēgšana no partijas ir "aizmugurisks lēmums", kas esot pieņemts politiķa Artusa Kaimiņa (KPV LV) interesēs. Politiķis pauda, ka pēdējā laika notikumi liecinot, ka Kaimiņš ir "paņemts aiz kādas ķermeņa daļas un iespējams, ka tieši ciešais [Šveices advokāta Rūdolfa] Meroni tvēriens liek rīkoties pretēji "KPV LV" ideāliem".

Kā ziņots, "KPV LV" valde šodien nolēma izslēgt no partijas Saeimas deputātu Aldi Gobzemu. Partijas “KPV LV” dibinātājs Artuss Kaimiņš skaidroja, ka pārmetumi Gobzemam saistīti ar "sistemātisku partijas tēla graušana", tāpat ir bijis "daudz patoloģisku melu", kas izskanējuši no Gobzema arī no Saeimas tribīnes.