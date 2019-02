"YouTube" gals? Mēmju aizliegums? ES strīdīgi vērtētā autortiesību direktīva

Direktīva par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū uzliek lielajām vietnēm - tādām kā "YouTube", "Facebook" un "Twitter" - lielāku atbildību par to, lai to platformās netiktu nelikumīgi publicēti ar autortiesībām aizsargāti materiāli. Līdz šim atbildība galvenokārt gūlās uz autortiesību turētājiem, piemēram, pamanot savus materiālus kādā no šīm vietnēm, aizsargāto audio, video un rakstīto materiālu īpašnieki varēja pieprasīt to izņemšanu. Taču direktīvas mērķis ir likt pašām platformām kontrolēt savu saturu, norāda tehnoloģiju portāls "Wired".