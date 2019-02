TVNET no Strasbūras: EP aicina izvērtēt medicīniskās marihuānas lietošanu

Viena no rezolūcijas autorēm, EP deputāte no Horvātijas Dubravka Šuica apgalvo, ka jau šobrīd ir dažādi zinātniski pētījumi, kas pierāda marihuānas sastāvā esošo aktīvo vielu pozitīvu ietekmi uz pacientiem, kas cieš no HIV/AIDS, multiplās sklerozes, dažādiem vēža veidiem un neiroloģiskām saslimšanām.