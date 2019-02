"Islāma valsts" tikpat kā padzīta no Sīrijas. Ko iesākt ar atbalstītājiem, kas atgriežas Eiropā?

Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžids Džavids piektdien paziņoja, ka bloķēs to britu pilsoņu atgriešanos Apvienotajā Karalistē, kas devušies uz Tuvajiem Austrumiem pievienoties džihādistu grupējumam "Islāma valsts". Laikā, kad grupējums no Sīrijas tikpat kā padzīts, Eiropa ir jaunas problēmas priekšā - ko iesākt ar "Islāma valsts" atbalstītājiem, kas no Sīrijas atgriežas savā dzimtajā zemē?