Rīgas domes Satiksmes komiteja lems par Jakrina atlaišanu

Opozīcijas deputāts, priekšlikuma iesniedzējs Vilnis Ķirsis (V) pirms jautājuma izskatīšanas pauda, ka jārunā nevis par to, ka departamentam ir ļoti daudz pienākumu, bet gan par to, ka, iespējams, jāmaina to deleģējums. Viņaprāt, Satiksmes departamentam nav kapacitātes izpildīt visus uzticētos darbus. "Mums jāsaprot, ka līdzekļi ir tik ierobežoti un situācija ir tik kritiska, ka jābūt skaidram algoritmam - kas ir visizdevīgākais un labākais ceļu uzturēšanai ilgtermiņā," sacīja Ķirsis.