Krievu karavīriem grib liegt viedtālruņus, Tramps izsludinās ārkārtas stāvokli

15. janvārī pienāca ziņa, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir nolēmis valstī izsludināt ārkārtas stāvokli un parakstīt tam paredzētu rīkojumu, lai finansētu barjeras būvniecību uz robežas ar Meksiku – viena no viņa priekšvēlēšanu solījumiem. Šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad ASV kongress ar balsu vairākumu apstiprināja likumu par federālās valdības finansēšanu. Iemesls – tajā barjeras būvei ir paredzēti tikai apmēram 1.4 miljardi ASV dolāru, taču Tramps pieprasa aptuveni četras reizes lielāku summu. Ārkārtas stāvokļa izsludināšana ļaus novirzīt finansējumu barjeras celtniecībai no citiem avotiem.

Lēnām tuvojoties 2020. gadam un jaunām ASV prezidenta vēlēšanām, Donalds Tramps ir spiests aktīvāk sākt spēlēt politiskās spēles un migrācijas jautājums ir tām ļoti pateicīga sfēra. Tās ietvaros tiek uzburts ārējais ienaidnieks un mēģināts pārdot ideju, ka Tramps ir veiksmīgākais aizstāvis pret tā tīkojumiem. Šajā gadījumā ienaidnieki ir no Latīņamerikas ienākošie migranti, bet tīkojumi ir vēlme pārvākties uz dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs. Barjeras celtniecība ļaus Trampam apgalvot, ka viņš ir izpildījis vienu no saviem priekšvēlēšanu solījumiem un ir tiesīgs pretendēt uz atkārtotu ievēlēšanu 2020. gadā.

Otrdien, 12. februārī Krievijas parlamenta apakšpalāta atbalstīja likumprojektu par aizliegumu Krievijas karavīriem dienesta laikā (neskaitot atvaļinājuma brīžus) izmantot viedtālruņus un publiskot to atmiņā esošo informāciju. Tas pats aizliegums arī attiecas uz visām elektroniskajām ierīcēm ar kurām ir iespējams internetā izplatīt fotogrāfijas un videomateriālus un kuras var atklāt lietotāja atrašanās vietu. Turklāt šis likums aizliegs arī karavīriem stāstīt žurnālistiem (arī atvaļinājuma laikā) gan par savu, gan par citu karavīru izvietojumiem, uzdevumiem un ģimenēm. Informācijas neizpaušanas ierobežojumi attieksies arī uz dienestu pametušajiem. Tomēr lai likums stātos spēkā to vēl ir nepieciešams apstiprināt trešajā lasījumā, akceptēt parlamenta augšpalātā un arī parakstīt prezidentam.

No vienas puses šāds lēmums militārajā vidē ir loģisks, jo ievērojami apdraud visas kara mašinērijas veiktspēju. Galu gala, pretinieki publicēto jūtīgo informāciju var izmantot, lai iegūtu būtiskas stratēģiskas priekšrocības. Tomēr no otras puses, to arī varētu iztulkot kā mēģinājumu aktīvāk noslēpt valsts starptautisko tiesību normu pārkāpumus Austrumukrainā un citos pasaules karstajos punktos. Karavīru sociālajos tīklos publicētās bildes Donbasā savulaik starptautiskajiem novērotājiem ļoti veiksmīgi palīdzēja atklāt Maskavas pirkstu Ukrainas destabilizācijā.