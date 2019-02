"Islāma valsts" līgava no Lielbritānijas Sīrijā laidusi pasaulē bērnu. "Cilvēkiem vajadzētu man just līdzi"

Betnala Grīna akadēmijas audzēknes - 15 gadus vecās Beguma un Amira Abase, kā arī 16 gadus vecā Kadiza Sultana - 2015.gada februārī bez vecāku ziņas no Getvikas lidostas aizlidoja uz Turciju, bet no turienes šķērsoja Sīrijas robežu.

Sīrijā viņa pieteicās apprecēt angliski runājošu kaujinieku vecumā no 20 līdz 25 gadiem. Desmit dienas vēlāk viņa salaulājās ar 27 gadus vecu džihādistu no Nīderlandes. Intervijā raidorganizācijai SKY Beguma stāstīja, ka četru "Islāma valsts" kontrolētajās teritorijās aizvadīto gadu laikā esot bijusi "tikai mājsaimniece". Tomēr viņa arī sacīja, ka zinot par "Islāma valsts" veiktajām galvu nociršanām un nežēlīgajiem nāvessodiem, taču viņai tas šķiet "pieņemami", jo viņa esot dzirdējusi, ka "islāmā tas ir atļauts".

Neskatoties uz to, Beguma cer atgriezties Lielbritānijā, kur viņas jaundzimušajam dēlam būtu pieejama labāka veselības aprūpe. Uz jautājumu, vai viņa nerada draudus drošībai, Beguma atbildēja, ka Lielbritānijas valdībai neesot nekādu pierādījumu, ka viņa "darījusi ko bīstamu".

Begumas gadījums raisījis diskusijas par to, vai Lielbritānija varētu cīnīties pret viņas atgriešanos valstī. Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžids Džavids brīdinājis , ka "nekavēsies" bloķēt to Lielbritānijas pilsoņu, kas izceļojuši pievienoties "Islāma valstij", atgriešanos Lielbritānijā. Tomēr Lielbritānijas tieslietu sekretārs Deivids Gauks norādījis: "Mēs nevaram cilvēkus padarīt par bezvalstniekiem."

"Es domāju, ka daudziem cilvēkiem vajadzētu man just līdzi pēc visa, ko esmu pārdzīvojusi. Kad aizbraucu, es nezināju, kur iekulšos. Es cerēju, ka manis un mana bērna dēļ man ļaus atgriezties," sacīja Beguma. "Jo es nevaru palikt šajā nometnē uz visiem laikiem."

Beguma taisnojas, ka visos četros "Islāma valsts" teritorijās aizvadītajos gados esot bijusi mājsaimniece un gādājusi par bērniem (divi Begumas bērni gluži mazi mira no slimībām un nepietiekama uztura). "Es nedarīju neko bīstamu. Es neražoju propagandu. Es neaicināju cilvēkus braukt uz Sīriju," viņa norāda.

Tomēr Beguma neuzskata, ka došanās uz Sīriju bija kļūda. "Es to nenožēloju, jo tas mani ir mainījis kā cilvēku. Tā dēļ es kļuvu stiprāka, izturīgāka," uzsver Beguma. "Es apprecējos ar savu vīru. Es nebūtu satikusi tādu cilvēku kā viņš Lielbritānijā. Man bija bērni. Mans laiks tur bija labs."

Pagaidām ir maza skaidrība par to, ko iesākt ar "Islāma valsts" sekotājiem no Eiropas, kas pēc grupējuma izspiešanas no Sīrijas gribēs atgriezties dzimtenē, un īpaši tas attiecas uz sievietēm un bērniem.