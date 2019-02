Ieskaties, kāds būs interjers Virgin kruīza kuģim "Tikai pieaugušajiem"

Virgin Voyages biļetes tagad ir oficiāli pieejamas un nopērkamas ikvienam, kas sasniedzis pilngadību. The Scarlet Lady jeb Lēdija Skārleta ir 2700 pasažieru prāmis, kas pirmo ceļojumu veiks 2020. gada aprīlī. No Valentīndienas, 14. februāra, interesenti var iegādāties biļetes ceļojumiem no aprīļa līdz oktobrim.

Kuģi ik nedēļu dosies četru vai piecu dienu kruīzos, atkarībā no izvēlētā galamērķa – īsākais ceļojums sāksies no Maiami ostas, pieturēs Bimini, Bahamu salu privātajā pludmalē un noslēgs ceļu Havannā, Kubas galvaspilsētā. Garākais ceļš sāksies Maiami pludmalē un turpināsies gar Jukatanas pussalu, kur noritēs ballītes zem zvaigžņotajām debesīm Bimini pludmalē, bet pēcāk apstāsies Majas pludmalē, kur ceļotājiem būs iespēja apskatīt antīkas celtnes un drupas. Trešā ceļojumu opcija būs maršruts Maiami – Dominikanas republika, kurā arī ir iekļauta pietura Bimini. Kruīza izmaksas ir sākot no 2000 dolāru par vienu kajīti, kurā vieta ir diviem cilvēkiem. Īsteniem Ričarda Brensona faniem būs arī iespēja nosvinēt savu dzimšanas dienu kopā ar pašu uzņēmēju – Brensons 2020. gada 15. jūlijā gatavojas savai 70 gadu jubilejai, kuru viņš svinēs uz prāmja, kopā ar ceļotājiem. Šajā datumā kabīnes maksās no 3100 dolāriem. Uz prāmja ik dienu norisināsies koncerti, Stand-up komēdijšovi, dejas līdz rīta gaismai un citi priekšnesumi.