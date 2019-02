Viņķele: Beidzam ākstīties ar divu grozu sistēmu!

Jo šobrīd attieksme ir ļoti fragmentēta. Uz civēku lūkojas kā uz tādu diagnožu kopumu, kurš iet cauri dažādām ārstniecības stadijām un iestādēm. Un tās neuztver cilvēku kā vienu veselu ar to, ka viņam ir vēsture pirms viņš saslimst, un vēsture pēc tam, kad viņš iznāk no slimnīcas. Tā ir tāda ļoti fragmentēta pieeja.

Tātad, viens grozs. Jo tāda divu grozu sistēma apdrosināšanā ir absolūts Latvijas izdomājums. Nav tādu divu grozu. Tas ir netaisnīgi, tas ārstiem uzliek nesamērīgu slogu, izšķiroties pēc kaut kādām pazīmēm [par to], kur ir cilvēka veselībai robežstāvoklis. Vispār es negribu to komentēt. Vienvārdsakot, [nepieciešama] viena groza sistēma. Tas ir viens.

Un otrs – tad piemērojam vienādu pieeju visiem nodarbinātajiem. Vienalga, kādā režīmā viņi strādā. Ja ir izdarīta izvēle par to, ka palielina par vienu procentpunktu sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad tieši šo pašu modeli attiecinām arī uz visiem citiem, kas maksā sociālās iemaksas: mikrouzņēmumu nodoklis, pašnodarbinātie. Un, piemēram, patentmaksātājiem nu tad pārrēķina to viena procentpunkta vērtību, un tad palielina patentmaksu. Bet tas ir viegli administrējams. Ja jūs strādājat kādā no šiem dažādajiem nodarbinātības režīmiem, jūs esat apdrošināts. Un tad vēl ārpus paliek nedaudz cilvēku, kas dzīvo no kapitāla pieauguma. Tad tiem būtu nosakāms patiešām obligāts gada maksājums, ja viņi neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.