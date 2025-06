Aicina pieteikties brīvprātīgo darbam Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā

EUCYS 2025 norisināsies Rīgā no 15. līdz 20. septembrim, pulcējot aptuveni 150 jauniešus - jaunos pētniekus no 40 valstīm. Konkursa dalībnieku vecums - no 14 līdz 20 gadiem. Pasākums ir nozīmīga platforma, kurā Eiropas un citu valstu labākie jaunie, topošie zinātnieki prezentē savus zinātniskos projektus starptautiskai žūrijai, gūstot iespēju saņemt balvas un iedvesmoties turpmākai karjerai zinātnē un tehnoloģijās.