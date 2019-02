Informē par rezultātiem cīņā ar nelikumīgu audiovizuālā satura izplatīšanu

Kā liecina Valsts policijas 2018. gada rezultāti cīņā ar TV nelegālajiem izplatītājiem, no pērn uzsāktajiem 11 kriminālprocesiem visvairāk - pieci bijuši Rīgas reģiona pārvaldē, tikmēr ENAP uzsākusi divus kriminālprocesus. Savukārt kriminālvajāšanai nodoti trīs kriminālprocesi, no tiem vienu nodevusi ENAP, bet divus - Kurzemes reģiona pārvalde.

"Viens no kriminālprocesiem pērn bija saistīts ar Card sharing, kur operatīvo un kriminālprocesuālo darbību rezultātā tika pārtraukta nelicencētu televīzijas pakalpojumu sniegšana un aizturētas četras personas. Grupa, kas sastāvēja no četrām atsevišķām, bet noziedzīgajā darbībās saistītām komercsabiedrībām, Rīgas pilsētas apkaimju un ciematu iedzīvotājiem nelicencēti sniedza televīzijas pakalpojumus," norādīja Brižs.

Savukārt realizējot virkni speciālo un neatliekamo izmeklēšanas darbību tika pārtraukta divu lielāko Latvijā nelicencēti veidoto filmu straumēšanas tiešsaistē servisu darbība. Šie servisi nelicencēti no divām interneta vietnēm bija publiskojuši filmas kopš 2012. gada. Katrā no servisiem tika nelicencēti publiskotas aptuveni 2000 filmas, bet kopskaitā servisos bija reģistrēti aptuveni 42 000 pastāvīgie lietotāji. Viena no tīmekļa vietnēm mēneša laikā bija saņēmusi vairāk nekā 1 miljonu domēnu pieprasījumus. "Pelnīšanas veidi ir dažādi. Lielākoties tie ir interneta apmeklējumi, proti, finansējums tiek saņemts no reklāmas devējiem," piebilda Brižs.