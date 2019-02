Krievija draud ar kodolraķetēm, Sanderss piesaka šahu Trampam

Bērnijs Sanderss 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās bija viens no spēcīgākajiem amata kandidātiem. Lai gan viņš neieguva demokrātu partijas nomināciju, viņa idejas par sociālo taisnīgumu un labklājības valsts modeli ieguva plašu rezonansi. It īpaši viņu atbalstīja gados jauni cilvēki. Lai kā viņam veiktos nākamgad, nevar noliegt, ka politiķi var uzskatīt par samērā ievērojamu izaicinātāju Trampam. Atsevišķi analītiķi pat pauž viedokli, ka demokrāti ar Sandersu pie stūres būtu uzvarējuši arī 2016. gadā. Vai tas izdosies šoreiz? To uzzināsim diezgan drīz.