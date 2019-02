Lielākajā daļā starppilsētu sabiedriskā transporta minimālais sods par braukšanu bez biļetes būs 22 eiro

Direkcijas aicinājumam atsaucās lielākā daļa pasažieru pārvadātāju, kā rezultātā šī brīža saskaņotais līgumsods 22 eiro apmērā ir noteikts SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Jēkabpils autobusu parks", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais transports", SIA "VTU Valmiera", AS "Talsu autotransports", AS "Rīgas Taksometru parks", SIA "Tukuma Auto", SIA "Migar", SIA "Balvu autotransports", SIA "Ceļavējš-ATP", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ekspress Ādaži", SIA "Galss Buss". Savukārt SIA "Dobeles autobusu parks", AS "Nordeka", SIA "Jelgavas autobusu parks", AS "CATA", SIA "Ventspils reiss" un AS "Pasažieru vilciens" sods par braukšanu bez biļetes būs 25 eiro.