Kā bailes no optometrista pārvērst baudā jeb vieta, kur acīm ir pat SPA

Kā var redzi pārbaudīt pats un pirmo reizi ieraudzīt savu aci no otras puses

Optometrista kabinets un iekārtas izvēlētas, ņemot vērā labāko pieredzi no Lielbritānijas un Francijas.

Salons piedāvā klientiem arī pašiem (nepārklausījies) veikt savas redzes skrīningu un novērtēt redzes stāvokli. Lai iztēlē nav skats, kā Misters Bīns sev labo zobus un, kas no tā sanāk, apskaidrošu - tas nozīmē vienkārši savu acu pietuvināšanu konkrētai ierīcei un tālāk visu izdara tehnoloģijas.

Lai redzes pārbaudi padarītu ātrāku un vēl precīzāku, kabinets aprīkots ar jaunākās paaudzes redzes korekcijas aparatūru. Viens no tādiem ir digitālais foropters.

Protams, deserts – pēdējais. Izdzirdot par acu SPA, es pat nevaru iedomāties, kas tas ir. Saprotams, ka pirmā prātā nāk kaut kāda masāža, jo tā ir tradicionālā SPA sastāvdaļa. Izrādās, šāviens nav tālu no mērķa, jo acu zona tiešām tiek masēta, taču ne ar rokām. To veic speciālas brilles, kas attālināti atgādina virtuālās realitātes iekārtu. Ar virtuālo realitāti gan acu SPA brillēm maz kopīga, jo aiz tām valda pilnīga tumsa, bet to pavada cikādes vai kāda cita nakts kukaiņa uzstāšanās un pavisam maiga, ritmiska acu zonas masāža.