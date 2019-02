Aizvien vairāk cilvēku pirms iegādes pārliecinās par uztura bagātinātāju drošumu

Dienestā atgādināja, ka jebkurai privātpersonai un uzņēmumam, kurš iesaistās pārtikas apritē un izplata jebkādus pārtikas produktus, tostarp uztura bagātinātājus un maltīšu aizstājējus, ir jābūt reģistrētam PVD. Latvijā drīkst izplatīt tikai PVD reģistrētus uztura bagātinātājus un to drīkst darīt PVD reģistrēti pārtikas apritē iesaistīti uzņēmumi. PVD aicina pirms uztura bagātinātāju iegādes vienmēr konsultēties ar ģimenes ārstu par piemērotāko produktu, kā arī pārliecināties PVD mājaslapā, vai tas ir reģistrēts dienestā.

Komentējot sociālajā tīklā "Instagram" pēdējā laikā radušās bažas par influenceru popularizētajiem produktiem, ko piedāvā kā efektīvu tievēšanas līdzekli, tostarp produktiem, kas ir daļa no zīmola "NL" piedāvātā, ir piesaistījušas arī atbildīgo institūciju uzmanību. Dienestā norāda, ka uzņēmuma "NL Continent Baltic" interneta veikals ir reģistrēts PVD un šajā veikalā izplatītie uztura bagātinātāji ir reģistrēti PVD. Savukārt "Instagram" novērojamie maltīšu aizstājēji - kokteiļi, zupas, putra, omlete un augu tējas, PVD nav jāreģistrē.

Vienlaikus dienestā uzsver - ja uztura bagātinātājs nav reģistrēts PVD, taču privātpersona to ir iegādājusies kādā ārvalstu interneta veikalā, vai ir ievedusi no kādas trešās valsts Latvijā, tad to drīkst izmantot tikai savām vajadzībām, ne komerciāliem nolūkiem, proti, tālāka izplatīšana citām personām nav atļauta.