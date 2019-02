Cīnoties pret skolotāju reiz tik plaši piekoptajiem sodiem, piemēram, bērnu sišanu ar lineālu, likšanu kaktā, raušanu aiz auss u.c., mēs ļoti strauji esam iebraukuši otrā grāvī – skolēnos no bērna kājas tiek kultivēta apziņa, ka viņi ir mazie karaļi, kuri ir neaizskarami un likuma burta pasargāti.

Nesen man bija šāds gadījums – stunda tikko sākusies, bet vairāki jaunieši, klases “barveži”, nespēj un nespēj nomierināties. Kad jau trešo reizi viņus apsaucu, viens no viņiem vīpsnādams man saka: “Ja tu man vēlreiz uzkliegsi, es pasūdzēšos Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, ka tu mani emocionāli iespaido.” Bērni ļoti labi apzinās savas tiesības, taču par pienākumiem, šķiet, ir aizmirsuši,” ar rūgtumu balsī saka pedagoģe.

“Atminos gadījumu no kādas Rīgas skolas, kas nu jau reorganizācijas dēļ ir slēgta. Šajā skolā bija kāda meitene, ko “lecīgākie” vienaudži īpaši nežēlīgi izsmējuši. Tā viņiem bija tāda kā izklaide – kurš meiteni pirmais novedīs līdz asarām. Ir neiespējami, ka pedagogi to neredzēja; man šķiet, ka viņi apzināti izvēlējās konfliktu nerisināt, cerot, ka lietas sakārtosies pašas no sevis. Nesakārtojās... Meitene klasesbiedru spiedienu neizturēja un 10. klasē pakārās, pirms nāves uzrakstot zīmīti, kurā minēja visu pāridarītāju vārdus.