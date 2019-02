Valdības kontrole pār kriptovalūtu ir neizbēgama

«Domāju, ka šāds scenārijs varētu realizēties, jo interese par kriptovalūtas lietošanu tikai pieaug un par tās lietošanu runā gan valdības, gan arī starptautiska mēroga bankas. Turklāt pat tik lieli spēlētāji kā JP Morgan’s jau sāk izlaist savas kriptovalūtas un laidsabiedrība Singapore Airlines jau sāk domāt par savu reisu tirgošanu uz blokķēdes pamata. Pat Facebook ir sācis domāt par veidiem, kā kriptovalūtu izmantot savā darbībā. Neizslēdzu scenāriju, kura ietvaros mēs nākotnē varētu norēķināties tikai ar to. Ir jautājums tikai, kad tas īsti notiks. Tomēr ir skaidrs: ja par to jau interesējas minētie lielie spēlētāji, tad šī sāktā lavīna kļūs tikai arvien lielāka,» saka Papadimitro.

Tāpat arī Venecuēlas valdība pašlaik cenšas izbēgt no milzīgās inflācijas lamatām, izveidojot jaunu kriptovalūtu – Petro. Šeit arī slēpjoties kriptovalūtas galvenā noderīgā funkcija. Tās vērtība nav pakļauta valstu politiskajām spēlēm, tāpēc to, par spīti tās nestabilajam raksturam, ir izdevīgi izmantot dažādu satricinājumu laikā.

Turpinot argumentu par kriptovalūtas lielo pievilcību patērētāju vidū tieši saistībā ar tās neregulēto raksturu, Papadimitro gan norādīja uz kādu zināmu trūkumu. Lai gan teorētiski kriptovalūta nav pakļauta varas spēlēm, aptuveni 50% no visiem kriptovalūtas «ģeneratoriem» (miners) pieder četriem ķīniešiem. Līdz ar to dažu indivīdu svars šīs valūtas tirgū ir pārlieku liels un tiem ir spējas būtiski mainīt tās vērtību. «Vai šāda situācija tiešām atbilst sapnim par valūtu, kuras vērtību nevarētu ietekmēt kāda ieinteresētā puse?» Papadimitro retoriski jautā.

Galu galā nauda ir ļoti svarīgs cilvēces norēķinu līdzeklis un neviens nevēlas, lai nopelnītie līdzekļi pazustu vai arī tos nevarētu lietot tehnoloģiju problēmu dēļ, saka Papadimitro. Principā kriptovalūtu un blokķēdi varētu uzskatīt par vēl vienu cilvēces automatizācijas izpausmi, kura sāk parādīties arvien spilgtāk. Tomēr jāpiekrīt, ka starpnieka nevajadzēšana finanšu norēķinos ļauj ietaupīt līdzekļus, un to vēlas katrs uzņēmums. «Mums no automatizācijas baidīties nevajadzētu, jo ar tās palīdzību bankas varēs darīt to, ko tās spēj vislabāk – pelnīt naudu. Tām nevajadzēs pūlēties ar papīru kalniem. Tiesa, nevar izslēgt, ka tās rezultātā cilvēki zaudēs darbu,» apgalvo Papadimitro.