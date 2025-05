Eksprezidents arī komentēja Trampa administrācijas amatpersonu izteikumus, ka Ukrainai nāksies atteikties no teritorijām, kas patlaban ir Krievijas kontrolē, un ka atgriešanās pie 2014. gada robežām neesot iespējama.

"Tā ir nomierināšanas politikas mūsdienu versija," pauž Baidens. Viņš atsaucas uz 20. gadsimta 30. gados īstenoto nomierināšanas politiku pret nacistiskās Vācijas līderi Ādolfu Hitleru, kuras mērķis bija izvairīties no plaša un postoša kara Eiropā. Kā uzskatāmi parāda vēsture, šī politika galu galā noveda pie tā, no kā mēģināja izvairīties.

"Es vienkārši nesaprotu, kāpēc cilvēki domā: ja atļausim diktatoram, bandītam paņemt nozīmīgas teritorijas, kas nepieder viņam, tad viņam ar to pietiks. Es vienkārši nesaprotu," teica Baidens.

78 gadus vecā republikāņa Donalda Trampa pirmais prezidenta pilnvaru termiņš ilga no 2017. līdz 2021. gadam. Nākamajās vēlēšanās viņš zaudēja demokrātam Džo Baidenam, kurš bija ASV prezidents no 2021. gada. Baidens sākotnēji kandidēja 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanās, taču pēc slikta snieguma debatēs izstājās no vēlēšanu cīņas, ko turpināja viņa viceprezidente Kamala Herisa. 2024. gada vēlēšanās uzvarēja Tramps, kurš 2025. gada janvārī atgriezās Baltajā namā.