Vai partijas pildījušas solīto sociālajā politikā?

Kā pirms iepriekšējām vēlēšanām solīto Rīgā pildījušas partijas, kurām bija lielākā iespēja ietekmēt lēmumus? Pārbaudījām četru sarakstu programmas. JV, NA/LRA un JKP, kas pie varas bija visus 4,5 gadus, kā arī A/Par! un Progresīvos, jo lielākā daļa šī saraksta deputātu koalīcijā bija vairāk nekā pusi domes sasaukuma. No partiju priekšvēlēšanu programmām un politiķu teiktā medijos atlasījām solījumus, kas ir gana konkrēti un pārbaudāmi.

Jaunā Vienotība

RD 2024. gada rudenī informējusi, ka rindā uz pašvaldības bērnudārziem ir 1800 bērnu virs pusotra gada vecuma. Vienlaikus dome norāda, ka šogad tajos ir ap 1600 brīvu vietu un jebkura vecuma bērns šobrīd var tikt pašvaldības bērnudārzā dzīvesvietas tuvumā (izņemot centru). Tik daudz brīvu vietu ir arī zemās dzimstības dēļ. Tāpat iemesls ir daudzu vecāku izvēle par labu privātajām izglītības iestādēm. 2022. gadā pašvaldība atvēra divus jaunus bērnudārzus ap 300 bērniem iepriekš neizmantotās ēkās. Jaunā Vienotība bērnudārzu rindas solīja likvidēt divos gados, taču 2022. gadā vēl netika runāts, ka to izdevies sasniegt. Priekšvēlēšanu laikā tagadējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) vairākkārt publiski solīja ieviest it kā Norvēģijā pastāvošu praksi, ka visām ģimenēm pamatpakalpojumi būs bez maksas gan pašvaldības, gan privātajā bērnudārzā, lai nodrošinātu vienlīdzību. Par to vairāk Re:Check rakstīja šeit. Taču tas nav darīts. Pašvaldības līdzmaksājums par privātā bērnudārza apmeklēšanu ir būtiski kāpināts, taču vecākiem arvien jāpiemaksā līdz pat pāris simtiem eiro mēnesī. Pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnudārza apmeklēšanai pašlaik saņem aptuveni 7,3 tūkstoši bērnu.