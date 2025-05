PULSS Miers Trampa stilā: tukšs solījums un vēlme izpatikt Putinam? Kažociņš skaidro sarunu progresu

"Problēma jau nav tā, ka mēs nevaram – bet nav vēl gribas,“ analizējot Eiropas spējas uzņemties atbalstu Ukrainai gadījumā, ja ASV no tā atkāptos, spriež Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks, bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš: “Ja mēs nespētu to atlikušo vēl sagādāt, tad tas ir vienkārši nožēlojami.” Raidījumā “Pulss” 30. aprīlī runājām par to, kāpēc Trampa miera plāns ne tuvu nav tas, pēc kā izskatās, un kāpēc sarunu izgāšanās nebūtu tāda katastrofa Ukrainai.