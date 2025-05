Ministrs: 2026.gada budžetā izaicinošs jautājums būs finansējums onkoloģijai

Savukārt VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins informēja, ka 2024.gadam un turpmāk ik gadu papildu piešķirti 275 miljoni eiro budžeta pasākumiem. Papildu budžetam 2024.gadā piešķirti 0,748 miljoni eiro. Savukārt no papildu piešķirtajiem 275 miljoniem eiro neizlietots ir finansējums 6,8 miljonu eiro apmērā. Tostarp no papildu finansējuma 2,4 miljoni lūgti primārajai veselības aprūpei, 2,9 miljoni eiro - laboratorijas pakalpojumiem, savukārt 1,2 miljoni eiro - Nacionālā veselības dienesta pasākumiem. Tāpat 2,3 miljoni novirzīti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām, tostarp 1,5 miljoni eiro atlīdzībām, bet 0,7 miljoni eiro - precēm un pakalpojumiem.

Kopumā kopš 2018.gada līdz 2023.gadam par 11% samazinājusies priekšlaicīga mirstība no ļaundabīgiem audzējiem uz 100 000 iedzīvotāju vecumā līdz 64 gadiem. Savukārt no 2019.gada līdz 2023.gadam par 23,5% samazinājusies arī zīdaiņu mirstība.

Lai gan no 2018. līdz 2022.gadam par 40,4% samazinājušies pacientu tiešie maksājumi par recepšu zālēm no kopējiem veselības izdevumiem, tie Latvijā ir vieni no augstākajiem. Kā norādīja Kņigins, tiešie maksājumi Latvijas veselības aprūpē 2022.gadā veidoja 30,7%, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Ministrijas pārstāvji to skaidro ar nepietiekamu valsts finansējumu veselības aprūpei, kas rezultātā rada lielu finansiālo slogu iedzīvotājiem.