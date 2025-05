Rīgā plāno aizliegt uguņošanu noteiktās diennakts stundās

Šādu aizliegumu paredz no jauna izstrādātie saistošie noteikumi "Par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai Rīgā". Plānots, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no plkst.22 līdz 7, izņemot publiskos pasākumus, kas saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī gadu mijā no pusnakts līdz plkst.1.