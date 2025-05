Vai partijas pildījušas solīto ekonomikā un labā pārvaldībā?

Kā pirms iepriekšējām vēlēšanām solīto Rīgā pildījušas partijas, kurām bija lielākā iespēja ietekmēt lēmumus? Pārbaudījām četru sarakstu programmas. JV, NA/LRA un JKP, kas pie varas bija visus 4,5 gadus, kā arī A/Par! un Progresīvos, jo lielākā daļa šī saraksta deputātu koalīcijā bija vairāk nekā pusi domes sasaukuma. No partiju priekšvēlēšanu programmām un politiķu teiktā medijos atlasījām solījumus, kas ir gana konkrēti un pārbaudāmi.

Jaunā Vienotība

Iepriekšējos RD sasaukumos bija politizēta pašvaldības uzņēmumu vadība – par to valdes locekļiem un konsultantiem iecēla partiju cilvēkus, kuri saņēma lielas algas un no tām daļu atdeva saviem politiskajiem spēkiem ziedojumos. Partiju barotnes ir likvidētas, vairāki uzņēmumi reorganizēti un vismaz publiski nav izskanējušas aizdomas, ka to vadībā tiktu iecelti politiski pietuvināti vai nekvalificēti cilvēki.