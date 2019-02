"Swedbank" kontus milzu pārskaitījumiem izmantojusi ar krievu miljardieri saistīta kompānija

Vairākus gadus viens no Igaunijas "Swedbank" lielākajiem klientiem bija uzņēmums "Carbo One", kas reģistrēts Kiprā un ir viens no pasaulē lielākajiem ogļu tirgotājiem. Igaunijas laikraksts "Postimees" vēsta, ka ar "Carbo One" ir saistīts viens no bagātākajiem cilvēkiem Krievijā Iskanders Mahmudovs. Viņa vadībā uzņēmums veicis ļoti lielus pārskaitījumus.