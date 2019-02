Latvijas ielu modes zīmols debitē Milānas modes nedēļā

Lielu atsaucību Latvijas ielu modes zīmols izpelnījās arī sociālajos tīklos un interneta vidū, kad pēc modes skates Milānā PUBLIC MAKES IMAGE tika slavēts un atspoguļots vairākos būtiskos modes nozares kontos. Tā, piemēram, zīmolu atzinīgi novērtēja slavenais itāļu blogeris Daniele Piovani; spožu nākotni zīmolam paredz jauno modes talantu platforma Sky News Magazine, savukārt, modes nozares portāls La Moda Hoy rakstīja: “Tieši šādi ir jāizskatās ielu modes dizainam. PUBLIC MAKES IMAGE pārsteidza mūs ar ļoti eksperimentālu, bet patiesi inovatīvu kolekciju no galvas līdz kājām, kas ir retums”.

Radošais projekts “Emerging Talents” jau kopš 2016. gada īpaši izraugās, veic atlases un caur savu platformu līdz šim ir prezentējis aptuveni 50 modes zīmolus no 14 valstīm. Šogad uzaicinājumu piedalīties šovā saņēma Latvijas modes zīmols PUBLIC MAKES IMAGE. ““Emerging Talents” ir viens no Milānas modes nedēļas lielākajām modes pasākumiem, kura mērķis ir atbalstīt jaunos modes māksliniekus. Lai piedalītos šajā šovā, ir jāiztur noteikti atlases posmi, tāpēc jutos īpaši lepna, kad šī šova organizētāji mūs uzrunāja un uzaicināja prezentēt mūsu jauno 2019.-2020. gada rudens-ziemas kolekciju. Tas bija liels izaicinājums, ko pieņēmām un izbaudījām,” stāsta Liene Grīnberga, pašmāju urban-glamour stila apģērbu zīmola PUBLIC MAKES IMAGE dizainere.

Līdzās PUBLIC MAKES IMAGE, jauno talantu šovā Milānā piedalījās vēl četri talantīgi dizaineri no Kuveitas (WSF), Krievijas (RasenA), Ēģiptes (Nagwa Zahran) un Dubajas (Apple Wang), kas prezentēja savas jaunākās kolekcijas. Kā atzīst šova organizētāji, “Emerging Talents” nav tikai šovs un kolekciju prezentācija, tā ir platforma, kur nozares profesionāļiem – dizaineriem, žurnālistiem, stilistiem, iepircējiem un modes blogeriem ir iespēja klātienē iepazīties ar inovācijām nozarē, dibināt kontaktus un veicināt starptautiski orientētu uzņēmējdarbību.

Ikviens, kurš apmeklēja PMI šovu “Emerging Talents” ietvaros, iejutās nesenā pagātnē un izbaudīja stāstu par grafiti un ielu mākslu no pagājušā gadsimta vidus līdz 90. tajiem un 2000. gadiem. Liela izmēra kapuces kā detaļa, uzsverot skaistā un smagnējā salikumu. Šī jauneklīgā tendence ir saistīta ar pāreju no smalkiem elementiem uz sarežģītāku stilu ar sportiskā ielu stila pieskārienu. Īsie topi un treniņtērpi no sievišķīgiem audumiem vai ar krāšņām detaļām. Netrūka arī tērpi aktīvā dzīvesveida cienītājiem – džemperi un ātri žūstoši materiāli. Kolekcijai raksturīgas spilgtas apdrukas, drosmīgas krāsu kombinācijas, lielizmēra aksesuāri. Aktuālās krāsas – metāliskie toņi, spilgti dzeltens, oranžs, sarkans, tirkīzzils, pelēks, pasteļzils.