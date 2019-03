Trūkst ideju un laika? 21.gs. palīgs mājas solī – mobilās lietotnes

Lai efektīvi plānotu iepirkšanos un ideju apmaiņu ģimenes locekļu vai draugu vidū, laika ietaupījumu sniedz lietotne Wunderlist. Šī programma palīdz plānot gan ikdienas iepirkumu sarakstu, to kopīgojot ar ikvienu, kā arī apmainīties ar idejām un plāniem dažādu pirkumu iegādei, tostarp– mājas dizaina idejām.

Viens no sarežģītākajiem lēmumiem, kas ir jāpieņem mājvietas iekārtošanas procesā, ir krāsu izvēle. Saprotot, ka krāsai ir būtiska loma kopējā interjerā, svarīgi ir izvērtēt visas iespējas, un labs palīgs ir MyPantone. Šajā programmā ir pieejami vairāk nekā 13 000 krāsu toņu, kurus var apskatīt, salīdzināt un arī apvienot – radot savu unikālo toni.

Paint Tester lietojumprogramma ir ļoti noderīga, izvēloties sienu krāsu. Ar to var noteikt, kā istabā izskatīsies pēc krāsošanas. Lai to izdarītu, ir nepieciešams augšupielādēt savas istabas fotoattēlu un mainīt toņus ar vienu rokas pieskārienu. Tāpat lietojumprogrammā var apskatīt to, kā krāsa izskatīsies dienasgaismā un vakara apgaismojumā.