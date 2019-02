"Es dzīvoju kā cietumniece." No Saūda Arābijas aizbēgušas māsas pusgadu pavada pusceļā uz brīvību

18 un 20 gadus vecas māsas pirms pusgada aizbēga no dzimtās Saūda Arābijas. Viņas netika līdz plānotajam galamērķim - Austrālijai, bet visu šo laiku slēpjas Honkongā. Līdzīgi kā janvārī no Saūda Arābijas aizbēgusī Rahafa, kura saņēma patvērumu Kanādā, māsas Ravana un Rīma (vārdi mainīti) sūdzas par valstī pastāvošo sieviešu apspiešanu un vardarbību ģimenes lokā. Taču ceturtdien beidzas māsu "pieciestā palikšana" Honkongā, pēc kā viņām draud arests un, iespējams, arī deportācija uz dzimteni, ziņo "The Guardian".