Izbeigta tiesvedība Daugavpils pašvaldības jurista prasībā pret deputātiem par goda un cieņas aizskaršanu

"Veicot morālā kaitējuma novērtējumu, uzskatu par samērīgu novērtēt katru strīdus ziņā esošo burtu ar vienu eiro. Kopā burtu skaits strīdus ziņā ir 315, līdz ar to uzskatu, ka, lai tiktu izpildītas trīs augstāk minētas funkcijas, kuras piemīt mantiskai kompensācijai, no katra atbildētāja manā labā jāpiedzen morālā kaitējuma atlīdzinājums 315 eiro apmērā," pauda Golovans.

Daugavpils domes dokumentu aprites sistēmā esot tikai divi sistēmas administratori, kas varot kaut ko tajā labot, un viens no viņiem parādās pie izpilddirektores aizdomīgās rezolūcijas kā tās izpildītājs. Goldberga esot noskaidrojusi, ka kāds no vadības esot licis darbiniekam uzlikt rezolūciju viņas vārdā.

Aizdomas kritušas uz Prelatovu, kurš ar iepirkumiem darbojies vairākus gadus, bet domē viņu ievēlēja pēdējās pašvaldību vēlēšanās no Riharda Eigima saraksta "Mūsu partija". Viņš skaidrojis, ka saņēmis "Legend 25" piedāvājumu un pārsūtījis to tālāk. Nevienu no šīs firmas viņš nepazīstot, nekādus norādījumus slēgt līgumu ar to nevienam neesot devis un neesot provocējis vai veicis dienesta viltojumu.