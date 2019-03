VARAM bažījas par šī brīža komunikāciju ar Rīgas domes vadību

Ministra pārstāve neslēpa, ka sadarbība ar Rīgas domi patlaban "ļoti pieklibo", jo atbildes uz visiem jautājumiem un pieprasījumiem tiek sniegtas ļoti formālas. Tāpat arī pats mērs Nils Ušakovs (S) savus personīgos skaidrojumus nesniedzot, lai gan ministrs to esot pieprasījis.

Auditoru ziņojumu Rīgas dome sākotnēji sniegt atteikusies. Vārpiņa norādīja, ka Ušakovs uz vienu no ministrijas nosūtītajām vēstulēm februārī atbildējis, ka audita ziņojumā iekļauta konfidenciāla informācija, ko bez kompānijas "Ernst&Young" piekrišanas nedrīkstot izplatīt. Pēcāk, 1.martā, auditoru kompānija VARAM, Rīgas domei un "Rīgas satiksmei" nosūtījusi vēstuli, ka, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kapitālsabiedrība drīkst izgatavot ziņojuma kopiju un nosūtīt to ministrijai.

Šodien Ušakovs preses konferencē sacīja, ka Rīgas dome šo ziņojumu nodevusi atpakaļ "Rīgas satiksmei" ar mērķi izstrādāt visus nepieciešamos priekšlikumus, lai varētu vērsties pret bijušo uzņēmuma valdi. Pēc Ušakova teiktā, pašlaik ziņojuma nosūtīšana VARAM atkarīga tieši no RS lēmuma.

Kā ziņots, otrdien "Rīgas satiksmes" valdi nolēma pamest līdzšinējais tās priekšsēdētājs Matīss. Viņš skaidroja, ka Rīgas dome nesniedzot atbalstu to kapitālsabiedrības problēmu risināšanā, kas nav paša uzņēmuma pārziņā un kuru novēršana ir iespējama tikai ar pašvaldības lēmumiem.

"Daudzas lietas nav tikai "Rīgas satiksmes" kompetencē, piemēram, maršrutu pārskatīšana ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi"," uzsvēra Matīss, "tāpat arī auditoru ziņojumā konstatētie trūkumi - tie būtu jānovērš, bet akcionārs atsūta mums audita ziņojumu atpakaļ un liek pašiem izstrādāt priekšlikumus. Mums nav atbalsta izdevumu samazināšanas jomā, līgumu pārskatīšanas jomā, un uzņēmums pats to atrisināt nevar. Tāpat arī akcionāram jāpieņem lēmums par zaudējumu piedziņu no bijušās valdes un to nevar dot darīt man."