Mazie elektrības zagļi: 10 lietas, kas slepus tērē elektrību

Visām ierīcēm, kas padara mūsu dzīvi ērtāku, ir arī tumšā puse – dažas no tām pa kluso zog elektroenerģiju. Visas ierīces, kas izslēgtā režīmā turpina spīdēt kaut vai ar sarkanu vai zilu mazu gaismiņu, spēj iztērēt līdz pat 10% no kopējās patērētās elektroenerģijas. To starpā ir datori, printeri, televizori un arī pagarinātāji ar ieslēgšanas un izslēgšanas pogu – ja tā spīd, tā slepus tērē elektrību.