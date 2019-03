Urbanovičs: Sākumā jāredz, vai Vējonis iesniegs iniciatīvu par pilsonības piešķiršanu Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos attiekties no Latvijas pilsonības, tad, lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiesām vēlas," pērn minēja prezidents.