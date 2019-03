Līdz pusdienlaikam policija saņēmusi 73 izsaukumus uz ceļu satiksmes negadījumiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pavalsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas visa maršruta garumā, uz Vidzemes šosejas visa maršruta garumā, uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, uz Daugavpils šosejas no Rīgas līdz Aizkraukles un no Krāslavas līdz Paterniekiem, uz Liepājas šosejas visa maršruta garumā, uz Ventspils šosejas visa maršruta garumā, Liepāja-Rucava visa maršruta garumā, uz Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Ludzai, uz Grebņeva-Medumi šosejas visa maršruta garumā, uz Rēzeknes apvedceļa visa maršruta garumā, uz autoceļa Madona-Gulbene visa maršruta garumā, kā arī uz autoceļa Talsi-Strazde-Kuldīga visa maršruta garumā.