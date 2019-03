Neskatoties uz to, ka Zviedrija nebūt nav liela valsts (valstī dzīvo apmēram desmit miljoni cilvēku, Stokholmā - nepilns miljons), Stokholma ir piektā pilsēta pasaulē, kurā radīts vislielākais skaits tehnoloģiju "vienradžu". Rēķinot "vienradžu" koncentrāciju uz vienu iedzīvotāju, Stokholma ir otrā - uzreiz pēc Silīcija ielejas. Un tai ir ambīcijas kļūt par pirmo "vienradžu zemi" pasaulē!

Kas ir Stokholmas veiksmes stāsta pamatā? Daļēji par to jāsaka "paldies" augstajam dzīves un izglītības līmenim, kā arī valsts mazajam izmēram - ja uzņēmumi vēlas panākumus, tiem jādomā globāli, nevis tikai nacionālā mērogā, norāda Stokholmas investīciju aģentūras "Invest Stockholm" informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas vadītāja Dženija Bērtlinga.

Taču ļoti lielu lomu spēlē arī valdības investīcijas, uzņēmējiem labvēlīgā nodokļu politika un centieni piesaistīt ārvalstu talantus. Savu artavu dod arī tas, ka iedzīvotājiem pieejams spēcīgs sociālais "drošības tīkls", ļaujot vieglāk sākt savu biznesu un neraizēties par to, ka neveiksme atstās smagas sekas uz uzņēmēja dzīves līmeni.

Visu šo aspektu kombinācija ļāvusi Zviedrijai kļūt par vienu no globālās tehnoloģiju industrijas centriem un konsekventi iegūt augstas vietas dažādos inovāciju indeksos.

Neskatoties uz to, ka Zviedrija iemantojusi reputāciju kā dzimumu līdztiesības meka, tehnoloģiju industrijā joprojām vērojams liels vīriešu pārsvars, atzīst Zviedrijas Ekonomiskās un reģionālās izaugsmes aģentūras pārstāvis Arašs Sangari.

Sievietes relatīvi bieži izveido savu biznesu - trešdaļa no visiem tehnoloģiju jaunuzņēmumu dibinātājiem ir sievietes. Taču lēmumu pieņemšanā viņas iesaistītas retāk; tikai 15% uzņēmumu valdes locekļu ir sievietes, bet augstāko vadītāju aprindās - 6%.

Iespējams, vispārsteidzošākais rādītājs ir investoru vilcināšanās atbalstīt jaunuzņēmumus, kuros visi dibinātāji ir sievietes. Kaut arī tādi ir apmēram 5% no visa uzņēmuma skaita, uz šiem uzņēmumiem aizplūst vien 0,7% no kopējā investīciju katla.

Zviedrija to uzskata par problēmu, kas jārisina. Viena no valdības atbalstītajām iniciatīvām - kampaņa "A Woman's Place" jeb "Sievietes vieta". "Spotify", "Klarna", "King", "Ericsson", "Telia" un daudzi citi uzņēmumi pasludinājuši sevi par "sievietes vietu", apņemoties veicināt dzimumu līdzsvaru, pieņemot jaunus darbiniekus un dodot līdzvērtīgas iespējas celt profesionālo kvalifikāciju, cīnīties pret seksuālu uzmākšanos darba vietā un nodrošināt iespēju jebkuram no vecākiem doties bērna kopšanas atvaļinājumā bez negatīvām sekām uz karjeru.