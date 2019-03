Cik vietvaru paliks Latvijā pēc teritoriālās reformas? Saruna ar Juri Pūci

Es esmu vakardien vakarā saņēmis tikai pirmo informāciju no ekspertu puses. Es esmu lūdzis, lai viņi man īsumā izstāsta kopīgos secinājumus (viņi arī gatavos garāku apskatu šajā kontekstā). Nu, ir skaidrs, ka audita rezultāti parāda nopietnas problēmas uzņēmumā “Rīgas satiksme”. Tur ir gan saimnieciska rakstura īstermiņa problēmas, finanšu plūsmas, tie ir arī dažādi pārkāpumi no iepriekšējās valdes puses attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem. Šos jautājumus mēs vērtēsim no juridiskā viedokļa.