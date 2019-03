Izbeigta tiesvedība par Ušakova lēmumu atlaist Satiksmes departamenta direktoru Reinbahu

Ar Augstākās tiesas (AT) lēmumu 12. martā tika izbeigta tiesvedība saistībā ar Rīgas mēra Nila Ušakova (S) lēmumu par Vitālija Reinbaha atlaišanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata, aģentūrai LETA norādīja AT Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.