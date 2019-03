Neviena būvkompānija nav apstrīdējusi Liepājas cietuma iepirkuma rezultātus

"Tiesu namu aģentūra" atkārtoti izsludinātajā atklātajā konkursā par jaunā Liepājas cietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību piedāvājumus iesniedza kopumā trīs būvuzņēmumi - SIA "Abora" un AS "UPB" no Latvijas, kā arī viens no Igaunijas vadošajiem būvuzņēmējiem AS "Merko Ehitus Eesti". Izvērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija konstatēja, ka par uzvarētāju konkursā atzīstama SIA "Abora", kas gan atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem, gan iesniegusi piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājot Liepājas cietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību veikt par kopumā 113 597 002 eiro (bez PVN).