Pasaules rallijkrosa čempionāta tiešraides arī šogad būs skatāmas Latvijas Televīzijā

“Pasaules rallijkrosa čempionāts pēdējā laikā pieredzējis daudz un dažādu izmaiņu, tāpēc man prieks, ka vismaz daļu no pasākumu kopuma izdevies saglabāt nemainīgu, un mēs turpināsim veiksmīgi izveidojušos sadarbību ar Latvijas Televīziju par Pasaules RX posmu translācijām, kas arī šogad būs skatāmas LTV7. Tādējādi visas sezonas garumā no aprīļa līdz pat novembrim varēsim vērot kā par pasaules čempionāta punktiem cīnās Jānis Baumanis, un kādas sekmes uzrādīs pāris posmos startējošais Reinis Nitišs. Turklāt kāds no 2019. gada Pasaules RX pilotiem šogad pirmo reizi tiks iecelts čempiona kārtā, un arī to mēs vispirms varēsim vērot tieši sabiedriskā medija translācijās televīzijā un REPLAY.lv!” RA Events un Neste World RX of Latvia direktors Raimonds Strokšs.