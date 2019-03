Bijušās Rīgas domes amatpersonas Stabiņas kukuļošanas krimināllietu sāks skatīt aprīļa beigās

Bijusī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece šajā lietā pie kriminālatbildības saukta par kukuļņemšanu un ar to saistīto dienesta viltojumu, kas noticis no 2012.gada marta līdz septembrim, kad viņa tika aizturēta. Viņa apsūdzēta deviņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, no kuriem septiņus izdarījusi grupā ar pašvaldības darbinieci, kuras lietu jau skata Rīgas apgabaltiesa apelācijas kārtībā.