1947.gada pavasarī Rīgā vienu pēc otra atrada sadalītus sieviešu līķus, vienam no tiem bija noņemti visi mīkstie audi. Slepkavas-kanibāli izrādījās no vienas ģimenes – 44 gadus vecā Anna Šakale, viņas 22 gadus vecā meita Emīlija Šakale-Palčinska un 25 gadus vecais znots Pāvels Palčinskis. Krimināllieta, ko izskatīja, ievērojot slepenības principu, kļuva par vienu no šausminošākajām Latvijas kriminālistikas vēsturē, bet cilvēkēdājas Šakales – par pilsētas leģendu uz daudziem gadu desmitiem. TVNET+ ar krimināllietas materiāliem iepazinās Latvijas Valsts arhīvā.