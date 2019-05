🛫viesojamies pie mana mūžilgā trenera Vasīlija Maskavā uzkrāt no trenera zināšanas un pieredzi pirms nometnes starta! ••• Visiting my lifelong trainer Vasilijs in Moscow before the start of the camp to gather his knowledge and experience #worldboxingsuperseries #wbcboxing

