Ar kādām problēmām viendzimuma pāri saskaras Latvijā? Saruna ar Evitu Gošu

Līdz ar to mums visiem apkārt ir tiešām ļoti dažādas ģimenes, un mūsu bērns jau šobrīd no brīža, kad viņš ir spējis sazināties ar apkārtējo pasauli, ir vienmēr šīs dažādās ģimenes redzējis, un mēs esam daudz par to runājuši. Viņš ļoti labi zina, ka ir pilnīgi ok, ja ir ģimene ar divām mammām, vai tētiem, vai omītēm, un ir vairāki bērni, un ir viens bērns utt. Arī manis iepriekš minētajai ģimeņu grupai viens no mērķiem ir tāds, ka mēs kopā tiekamies, un arī mūsu bērni draudzējas un kopā pavada laiku. Viņiem tas ir pilnīgi normāli. Mūsu bērns, piemēram, tā arī saka: es sen neesmu saticis Jānīti. Nu, to Jānīti, kam ir divas mammas. Respektīvi, tā ir pilnīgi dabiska bērna reakcija, ja viņš tādā veidā identificē šo Jānīti, jo mēs pazīstam vēl vismaz pāris ģimenes, kur ir Jānītis.