Rīgas oficiālajās peldvietās jūrā ūdens joprojām auksts, bet Bābelītis uzsilis līdz plus 18 grādiem

Kā liecina Rīgas pašvaldības apkopotā informācija, Ķīšezerā ūdens temperatūra šodien ir plus 17 grādi, bet peldvietās Lucavsalā un Rumbulā - 16 grādi. Aukstāks ūdens ir Ķīpsalas peldvietā - plus 15 grādi.

Tikmēr Rīgas jūras līča piekrastes peldvietās Vecāķos un Vakarbuļļos ūdens temperatūra ir attiecīgi plus 13 un plus 10 grādi, liecina pašvaldības apkopotā informācija no glābšanas stacijām.