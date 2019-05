Černobiļa pret Fukusimu: kura kodolkatastrofa bija lielāka?

Abu katastrofu rezultātā tika atbrīvots ārkārtīgi liels radiācijas daudzums, kas negatīvi ietekmēja un vēl ilgi ietekmēs plašas teritorijas. Tomēr būtu interesanti salīdzināt abas kodolkatastrofas un noskaidrot, kura no tām bija postošāka.

Lai arī Černobiļā eksplodēja tikai viens no reaktoriem, bet Fukusimā trīs reaktori, Černobiļas katastrofa bija krietni vien postošāka, jo pēc reaktora kodola sabrukšanas sākās grūti kontrolējams ugunsgrēks un atmosfērā nonāca neiedomājami liels radiācijas daudzums.

“Sprādziena rezultātā no viena Černobiļas reaktora kodola tika izsviests daudz lielāks radioaktīvais piesārņojums nekā no trīs Fukusimas kodoliem, kas piedzīvoja sabrukumu,” izdevumam “Live Science” stāstīja zinātnieks Edvīns Laimens.

Abās katastrofās vislielāko īstermiņa postu radīja radioaktīvais jods jeb jods 131, kura pussabrukšanas periods ir aptuveni astoņas diennaktis. Tas nozīmē, ka puse no radioaktīvā materiāla tajā laikā izzuda. Lielāku ilgtermiņa postu abās katastrofās nesa radioaktīvais izotops stroncijs-90 un cēzijs-137, kuru pussabrukšanas periods ir aptuveni 30 gadi.

Eksplozijas laikā Černobiļā uzreiz bojā gāja divi reaktora darbinieki, bet vēl 29 darbinieki nākamo trīs mēnešu laikā mira no saindēšanās ar radiāciju. Daudzi no tiem, kuri gāja bojā, sevi pakļāva nāvējošam radiācijas daudzumam, dzēšot reaktoru. Pēc oficiālajiem Starptautiskās atomenerģijas aģentūras datiem no Černobiļas reģiona evakuēti tika aptuveni 200 tūkstoši cilvēku.